В Финляндии впервые пройдут региональные выборы

Местные жители будут избирать депутатов региональных советов недавно образованного 21 социального округа, в сферу ответственности которых войдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей и других, ранее относившихся к компетенции муниципалитетов. Число депутатов региональных советов должно будет составлять от минимум 59 в округах с числом населения менее 200 тыс. до минимум 89 в округах с населением свыше 600 тыс.