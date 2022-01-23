В Финляндии впервые пройдут региональные выборы

Местные жители будут избирать депутатов региональных советов недавно образованного 21 социального округа, в сферу ответственности которых войдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей и других, ранее относившихся к компетенции муниципалитетов. Число депутатов региональных советов должно будет составлять от минимум 59 в округах с числом населения менее 200 тыс. до минимум 89 в округах с населением свыше 600 тыс.
2022-01-23T08:11:27+03:00
2022-01-23T08:11:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:11, 23 января 2022
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