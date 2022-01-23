В Бишкеке задержан журналист-расследователь Болот Тимиров

Адвокат журналиста Нурбек Токтакунов заявил, что задержание Тимирова было сопряжено с провокациями, защитника к нему не пускают. Активисты и коллеги Тимирова намерены выйти на митинг к зданию МВД в его поддержку, но пока людей мало. Неизвестно, где сейчас находится Тимиров. Накануне в офис журналистов Temirov Live пришли сотрудники милиции. Ранее Болот Темиров нашел топливный бизнес семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, передает агентство 24.kg.