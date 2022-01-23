Мельник приветствовал отставку главкома ВМС Германии после его слов о Крыме

2022-01-23T07:58:39+03:00 2022-01-23T07:58:39+03:00 https://echo.msk.ru/news/2969454-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, мнение Шенбаха относительно Крымского полуострова повергло украинскую общественность в шок. Он добавил, что подобные заявления ставят под сомнение надежность Германии.

Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.