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07:58,
23 января 2022
Мельник приветствовал отставку главкома ВМС Германии после его слов о Крыме
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, мнение Шенбаха относительно Крымского полуострова повергло украинскую общественность в шок. Он добавил, что подобные заявления ставят под сомнение надежность Германии.
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.