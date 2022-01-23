В США создан сайт по доставке тестов на коронавирус

Экспресс-тесты предоставляются бесплатно, об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис. На сайте covidtests gov говорится, что каждая семья может заказать четыре бесплатных теста, заказы отправляются в течение недели; отмечается, что это не ПЦР-тесты, их можно взять куда угодно и результат будет ясен в течение получаса.