В Черном море загорелся танкер, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован

Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован. Пострадавших нет, экипаж состоит из семерых россиян. Их эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. К тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.

Пожар произошел на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж эвакуирован.