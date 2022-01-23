В Черном море загорелся танкер, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован

Пожар произошел на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж эвакуирован.
2022-01-23T07:22:57+03:00
2022-01-23T07:35:45+03:00
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07:22, 23 января 2022
UPD: Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован. Пострадавших нет, экипаж состоит из семерых россиян. Их эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. К тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.
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