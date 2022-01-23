Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

В результате пожара повреждена часть коллектора на общей площади 15 кв. м. Всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. В настоящее время устанавливается личность пострадавших и причина возгорания, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МЧС по Приморскому краю.