Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

В результате пожара повреждена часть коллектора на общей площади 15 кв. м. Всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. В настоящее время устанавливается личность пострадавших и причина возгорания, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МЧС по Приморскому краю.
2022-01-23T07:16:31+03:00
2022-01-23T07:16:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:16, 23 января 2022
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