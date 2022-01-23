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07:12,
23 января 2022
Гендиректор Pfizer считает более предпочтительной ежегодную вакцинацию от ковида, а не частые бустеры
«Я надеюсь, что у нас будет вакцина, которую вам придется делать раз в год. Мы увидим, сможем ли создать препарат, который защитит от «омикрона» и других вариантов коронавируса, и это может стать решением для всей пандемии», — сказал Альберт Бурла, передает Reuters.
В связи с резким ростом числа случаев некоторые страны расширили программы бустерной вакцинации против COVID-19 или сократили интервал между прививками, поскольку правительства изо всех сил пытаются усилить защиту от вируса.