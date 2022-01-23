Гендиректор Pfizer считает более предпочтительной ежегодную вакцинацию от ковида, а не частые бустеры

2022-01-23T07:12:02+03:00 2022-01-23T07:12:02+03:00 https://echo.msk.ru/news/2969444-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

«Я надеюсь, что у нас будет вакцина, которую вам придется делать раз в год. Мы увидим, сможем ли создать препарат, который защитит от «омикрона» и других вариантов коронавируса, и это может стать решением для всей пандемии», — сказал Альберт Бурла, передает Reuters.

В связи с резким ростом числа случаев некоторые страны расширили программы бустерной вакцинации против COVID-19 или сократили интервал между прививками, поскольку правительства изо всех сил пытаются усилить защиту от вируса.