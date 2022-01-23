2022-01-23T06:45:18+03:00
2022-01-23T06:45:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:45,
23 января 2022
МИД Германии отрицает подготовку эвакуации семей сотрудников посольства на Украине
Также не планируется вывоз их семей.
Накануне стала поступать информация о том, что США могут начать эвакуацию сотрудников посольства на Украине на следующей неделе.
В странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал
подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.