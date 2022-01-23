МИД Германии отрицает подготовку эвакуации семей сотрудников посольства на Украине

2022-01-23T06:45:18+03:00 2022-01-23T06:45:18+03:00 https://echo.msk.ru/news/2969440-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Также не планируется вывоз их семей. Накануне стала поступать информация о том, что США могут начать эвакуацию сотрудников посольства на Украине на следующей неделе. В странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал

подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.