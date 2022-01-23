Рогозин: в 2025-2026 годах нас ждет бум ракетостроения

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин предсказал, что через 3-4 года может произойти дефицит пусковых мощностей. «Мы исходим из того, что в 2025-2026 годах нас ждет бум ракетостроения», — заявил он. Уже сейчас у калининградского предприятия «Факел» заказы зарубежных спутникостроителей на электрореактивные двигатели исчисляются тысячами. «Можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников», — рассказал глава Роскосмоса журналу «Русский космос». В контексте таких перспектив строительство ракет «Союз-5», «Амур-СПГ», «Ангара» будет востребованным, убежден Рогозин.