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05:40, 23 января 2022

Во Франции около 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против принудительной вакцинации

Как сообщает Agence France-Presse, во Франции около 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска 22 января. Цифру озвучили в министерстве внутренних дел страны. Из них 5,2 тыс. человек прошли по улицам Парижа, где митинги с лозунгами продолжаются уже не первые выходные. Одна из крупнейших манифестаций за пределами Парижа прошла в Марселе . На улицу вышли около 1 тыс. граждан. Всего в минувшую субботу прошло около 170 акций в разных регионах страны. Большинство из них закончились мирно. Однако по информации депутата правящей партии Ромена Грау, после его обращения к протестующим в его бюро разбили окна.

Неделей ранее количество протестующих было в полтора раза больше — 15 января 54 тыс. человек, сообщает РИА Новости. Основное недовольство было направлено на эпидемиологические меры, которые предпринимали власти Франции.

Отметим, вакцинный пропуск будет актуален для жителей Франции старше 16 лет. Его получат только прошедшие три этапа вакцинации от коронавируса: две основные прививки и одна бустерная. Закон о вакцинном пропуске начнёт действовать с 24 января.


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