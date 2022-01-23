«Коммерсантъ»: Туроператоры прогнозируют рост спроса на вакцинные туры на 30% каждый месяц

С приближением летнего сезона отпусков, туры за рубеж ради вакцинации от COVID-19 станут набирать популярность. Ежемесячно число желающих будет увеличиваться на 30%, начиная с апреля. По мнению экспертов, это связано с отказом Евросоюза признавать российские сертификаты о вакцинации от COVID-19. Сегодня в среднем за месяц в вакцинные туры отправляется 5-7 тыс. путешественников. Как передаёт BBC, россияне едут вакцинироваться в основном в: Хорватию, Германию, Словению, Сербию. Средняя цена поездки за прививкой — 40 тыс. руб.

По оценкам РСТ, в 2021 году вакцинировались заграницей 17 тыс. россиян.