Украинский политик Евгений Мураев опроверг слова британского МИД о поддержке со стороны РФ

Комментируя в субботу сложившуюся ситуацию, политик предположил, что в Форин оффисе «что-то напутали».

Он напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию России как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены.

Имя Мураева также внесено в список физических лиц, который был опубликован на сайте правительства РФ 25 декабря 2018 года.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства

Его может возглавить бывший депутат Верховной рады Мураев.