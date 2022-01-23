Reuters: Военный конфликт между Россией и Украиной ударят по рынкам зерна, газа и активам двух государств

Экономисты Reuters посчитали экономические последствия для России и Украины в случае военного конфликта. Как пишет издание, обе страны — крупные мировые поставщики зерна. В случае негативного развития событий, цена на зерно вырастит, что еще больше разгонит продовольственную инфляцию, и так растущую на фоне пандемии коронавируса.

РФ также является крупнейшим экспортером энергоресурсов. 35% поставок природного газа в Европу приходится на Россию. В случае военных действий поставки газа в Европу через Украину и Белоруссию могут сократиться. А Германия может остановить газопровод «Северный поток — 2», который должен увеличить экспорт газа в Евросоюз. На этом фоне, вероятно, подорожает нефть, рост цены которой до $150 за баррель замедлит рост мирового ВВП и вдвое ускорит инфляцию, предсказали эксперты Reuters.

Также негативное развитие отношений двух стран ударит по валютам и России и Украины, которые и без того показывают худшие результаты среди всех развивающихся экономик, пишет Reuters.