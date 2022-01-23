BBC: Лжеминирования российских и украинских школ иногда анонсировались в чатах Telegram

Издание пишет, что абсолютно любой пользователь с помощью хакерских сервисов может отправлять анонимные сообщения по электронной почте под придуманными «никами». В основном используют имена известных убийц и террористов. Такими сервисами и пользовались «террористы», утверждает эксперт. Издание пишет, что иногда «минирования» происходили по заказу школьников за 250 рублей.
В конце 2021 года и в начале 2022 в ряд российских школ поступали анонимные ложные сообщения с угрозами взрывов. Эвакуации прошли в школах Керчи, Красноярска, Барнаула, Челябинска.