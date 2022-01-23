The Times: «Украинцы готовы растерзать русских голыми руками»

«Украинцы готовы растерзать русских голыми руками», — заявил в интервью The Times украинский генерал Александр Павлюк. При этом, Павлюк допускает, что войну украинский народ может проиграть из-за недостатка союзников и современного вооружения. Однако в случае конфликта это их не испугает. Генерал рассказал журналистам, что около полумиллиона человек в «прошедшей войне» потеряли своих близких. Теперь они готовы мстить русским, несмотря на военное преимущество России перед Украиной.