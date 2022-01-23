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01:23, 23 января 2022

От граждан Белоруссии поступило 8900 предложений по проекту новой Конституции республики

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что по итогу всенародного обсуждения новой Конституции Белоруссии поступило около 8900 предложений. Проект запустили в конце декабря. «Большинство из них (предложений) повторяющиеся, часто люди просто выступают в поддержку Конституции, либо говорят о том, что есть сомнения в отношении такой-то нормы», — сказала Чуприс. Новая Конституция Белоруссии предполагает, что президент избирается на 5 лет и не может занимать свой пост более 2 сроков подряд. Референдум состоится 27 февраля.


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