Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию после угроз Кадырова
Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию после угроз Кадырова. Об этом в социальных сетях заявил брист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец. «Прекрасно понимаю Янгулбаевых. После подобных заявлений Кадырова, действий чеченских и бездействий нижегородских силовиков, чувствовать себя в безопасности находясь в России невозможно». Ранее глава Чечни назвал членов семьи пособниками террористов и призвал к их уничтожению в случае сопротивления при задержании. Супруга Янгулбаев Зарема Мусаева по-прежнему находится в Чечне. О её местонахождении и состоянии новой информации не поступало.