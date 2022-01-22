Венесуэла готова оказать военно-техническую помощь РФ при ухудшении отношений с США

Венесуэла может оказать военно-техническую помощь РФ в случае усиления давления США, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». При обострении российско-американских отношений Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество, используя при этом порт, считает политик. Сейчас военные специалисты из России повышают обороноспособность Венесуэлы. «С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя МИД Сергея Рябкова [о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе] на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами», поделился Сергей Мелик-Багдасаров.