В Турции суд арестовал журналистку по обвинению в оскорблении Эрдогана

Известная турецкая журналистка Седеф Кабаш арестована по обвинению нарушении закона, который запрещает оскорблять президента страны, сообщает CNN Turk. Оскорблением, по мнению турецких властей, стала поговорка, которую Кабаш произнесла на оппозиционном канале и опубликовала в своем Твиттере. В турецком правительстве осудил поступок журналистки, сказав, что честь президента — это честь страны.



Эрдоган правит Турцией с 2014 года, за это время по обвинению в его оскорблении было вынесено 12 881 приговоров.