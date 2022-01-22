Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии

Бывший премьер-министр Италии считает, что нужная единая и «достойная кандидатура», передает агентство АНСА, ссылаясь на источники в партии Берлускони. Он сообщил о своем решении на встрече с лидерами правоцентристских партий.



Голосование, которое определит нового президента Италии начнется 24 января на заседании двух палат парламента.