ДНР не готовит наступление на Украину

В непризнанной республике готовы к нападение со стороны Украины и проверяют слаженность подразделений и экстренных служб, заявил глава ДНР Денис Пишулин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». В самой ДНР нападать на Украину не планируют, несмотря на «истерику» в некоторых западных СМИ, добавил он.