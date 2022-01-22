ДНР не готовит наступление на Украину

В непризнанной республике готовы к нападение со стороны Украины и проверяют слаженность подразделений и экстренных служб, заявил глава ДНР Денис Пишулин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». В самой ДНР нападать на Украину не планируют, несмотря на «истерику» в некоторых западных СМИ, добавил он.
2022-01-22T21:39:34+03:00
2022-01-22T21:39:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:39, 22 января 2022
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