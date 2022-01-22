Суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска, которого обвиняют в получении взятки

Об этом сообщили в СК агентству ТАСС. Заместитель главы Воскресенска Александра Савкина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что в марте 2021 года при помощи посредника он получил от предпринимателя взятку размером в 160 тыс рублей. Чиновник должен был помочь победить в электронном аукционе на право выполнить асфальтные ремонтные работы.



Савкину грозит до 12 лет тюрьмы.