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21:05, 22 января 2022

Суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска, которого обвиняют в получении взятки

Об этом сообщили в СК агентству ТАСС. Заместитель главы Воскресенска Александра Савкина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что в марте 2021 года при помощи посредника он получил от предпринимателя взятку размером в 160 тыс рублей. Чиновник должен был помочь победить в электронном аукционе на право выполнить асфальтные ремонтные работы.

Савкину грозит до 12 лет тюрьмы.


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