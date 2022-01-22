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20:46, 22 января 2022

Российскому шахматисту засчитано техническое поражение за неявку на партию, поскольку он не захотел играть в маске

Как передаёт агентство ТАСС, это произошло на турнире в Нидерландах. Организаторы соревнований сообщили, что в окружении шахматиста один человек заразился коронавирусом, поэтому россиянина попросили прийти на очередную партию в маске. В результате Дубов вообще не пришёл и заявил, что принципиально отказывается играть в таком виде.


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