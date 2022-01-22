Российскому шахматисту засчитано техническое поражение за неявку на партию, поскольку он не захотел играть в маске

Как передаёт агентство ТАСС, это произошло на турнире в Нидерландах. Организаторы соревнований сообщили, что в окружении шахматиста один человек заразился коронавирусом, поэтому россиянина попросили прийти на очередную партию в маске. В результате Дубов вообще не пришёл и заявил, что принципиально отказывается играть в таком виде.
2022-01-22T20:46:13+03:00
2022-01-22T20:46:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:46, 22 января 2022
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