Захарова: публикация Bloomberg является информационной спецоперацией соответствующих американских служб

Ранее агентство Bloomberg опубликовало информацию, ссылаясь на свой источник, что лидер КНР Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала публикацию, назвав ее «информационной спецоперацией», а само агентство «информационной помойкой».



Также Захарова заявила, что Россия ждет военный провокаций со стороны США и Украины.