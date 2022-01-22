Украина недовольна тем, что страны Запада всё чаще говорят о скорой войне, которую может начать Россия

Такие заявления расшатывают страну, сказал сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, постоянные сообщения об угрозе российского вторжения приводят к падению курса украинской валюты и к уходу инвесторов. Как выразился министр, «если паникой удастся расшатать Украину, то Путину и не придётся нападать».
2022-01-22T20:07:42+03:00
2022-01-22T20:07:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2969342-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:07, 22 января 2022
Загрузка комментариев...