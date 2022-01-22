Макрон, согласно опросу Le Monde, может победить в первом туре президентских выборов, получив 25%  

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон может переизбраться на второй срок в апреле этого года. Такие выводы содержатся в опросе общественного мнения, проведенном международной исследовательской компанией Ipsos среди 12,4 тыс. совершеннолетних французов с 14 по 17 декабря 2021 года.

«С 25% голосов избирателей Эммануэль Макрон продолжает лидировать в гонке. Опираясь на свою базу, он сумел сохранить приверженность 2⁄ 3 избирателей, проголосовавших за него в 2017 году, а также завоевать симпатии значительной части (29%) тех, кто в 2017 году голосовал за Франсуа Фийона. Отрыв от ближайших его соперников теперь составляет почти 10 пунктов, кандидат от партии «Республиканцы Валери Пекресс и кандидат от партии «Национальное объединение Марин Ле Пен могут рассчитывать на 15,5% голосов каждая», — говорится в исследовании.

По сравнению с опросом, публиковавшимся после объявления кандидатуры Пекресс (17%), она несколько растеряла поддержку, в то время как Ле Пен, наоборот, продолжает восстанавливать электоральную базу, сейчас за нее готовы голосовать 58% (+3 процентных пункта) тех, кто поддерживал ее на выборах 2017 года.