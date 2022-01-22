Кадыров: Мои слова Янгулбаевым — не угроза, а констатация фактов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ответную реакцию Янгулбаевых на свой вчерашний пост в Телеграм-канале. Об этом сообщает «Грозный-информ».

«Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети», — написал он в своем официальном канале в Телеграм.

Кадыров подчеркнул, что виновников надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то «уничтожить как пособников террористов». Глава региона отметил, что доказательная база есть и никто из Янгулбаевых не отрицает это.

21 января сообщалось, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что эта история звучит фантастично, и сначала надо дождаться ее официальных подтверждений.