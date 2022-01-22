Госдеп распорядился с 24 января начать эвакуацию семей сотрудников посольства США в Киеве

Об этом сообщает журналист Fox News со ссылкой на неназванных чиновников США.

«Госдепартамент распорядился начать эвакуацию семей сотрудников посольства США на Украине уже в понедельник», — утверждал он.

Ранее агенство Bloomberg сообщало, что в ближайшие дни планируется обязательная эвакуация членов семей сотрудников посольства США в Киеве. Как отмечало издание, страну также смогут покинуть сотрудники дипмиссии, в чьи обязанности не входит выполнение критически важных для ее работы функций. Принимать решение об отъезде они будут самостоятельно.