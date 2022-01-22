Посольство США в РФ заявило, что Вашингтон высоко ценит сотрудничество с Москвой по МКС

Представительство не комментирует отдельные визовые случаи, однако старается уделять внимание выдаче виз космонавтам.

«Мы не можем комментировать отдельные визовые случаи. Но США ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции», — заявили в американской дипмиссии «Интерфаксу», комментируя ситуацию с отказом выдачи американской визе российскому космонавту.

Ранее в субботу сообщалось об отказе США выдать въездную визу космонавту Николаю Чубу. Он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.