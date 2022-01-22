Украинские силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю

Об этом сообщили представители власти непризнанной ДНР. Обнаружены самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» калибра 122 миллиметра, БМП-1, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиорелейная станция, а также несколько бронированных машин.

В непризнанной ЛНР ранее также заявили, что украинские силовики разместили ЗРК «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка. В конце сентября 2015 года участники конфликта подписали соглашение об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015-го. Народная милиция республик не раз обвиняла украинских силовиков в его нарушении.