Ещё двое россиян покидают Открытый чемпионат Австралии по теннису

Сегодня свои матчи в третьем круге проиграли Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова. В результате в женской части турнира никого из россиян не осталось вовсе, а в мужском разряде за победу будет бороться только один теннисист – вторая ракетка мира Даниил Медведев.