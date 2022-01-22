Ещё двое россиян покидают Открытый чемпионат Австралии по теннису

Сегодня свои матчи в третьем круге проиграли Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова. В результате в женской части турнира никого из россиян не осталось вовсе, а в мужском разряде за победу будет бороться только один теннисист – вторая ракетка мира Даниил Медведев.
2022-01-22T18:31:02+03:00
2022-01-22T18:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 22 января 2022
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