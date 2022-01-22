Меркель отказалась от почетного председательства в Христианско-демократическом союзе Германии

Об этом сообщил уходящий лидер партии Армин Лашет. Как он рассказал, подобное решение не «соответствует эпохе».

«У нас нет почетного председателя – это традиция из прошлого, которой сейчас нет на федеральном уровне», – сообщил Лашет. Последним почетным председателем был Гельмут Коль, который затем ушел в отставку с этого поста.

Сегодня в ходе онлайн-съезда германской партии «Христианско-демократический союз» был избран новый председатель этой консервативной политической силы. Им стал политик Фридрих Мерц. В своей предвыборной речи Мерц довольно жестко атаковал канцлера Германии социал-демократа Олафа Шольца. Он обвинил действующего канцлера в бездействии на фоне развивающегося кризиса в сфере безопасности в Европе.