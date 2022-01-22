Куба смягчила правила въезда для организованных туристов из России

Они больше не должны предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты. Это требование теперь не действует и в отелях. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, власти острова сочли, что эпидемиологическая ситуация улучшилась. В стране вакцинированы уже более 90% жителей.
2022-01-22T17:10:57+03:00
2022-01-22T17:10:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:10, 22 января 2022
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