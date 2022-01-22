Суд в Москве арестовал четырех человек, которых считают членами хакерской группировки The Infaud Organization

Андрея Новака отправили в СИЗО, еще трех фигурантов отправили под домашний арест – об этом говорится на сайте судов Москвы. По данным источника агентства ТАСС, ранее их задержала ФСБ при поддержке США. Следствие устанавливает других членов группировки. Всего их 36 человек – по крайней мере, именно столько обвиняемых называло американское министерство юстиции. По подсчетам ведомства жертвами преступников стали миллионов граждан, а сумма похищенного превышает полмиллиарда долларов.