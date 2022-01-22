Жители села Домна, где собаки загрызли девочку, собрались на стихийный митинг около администрации

Об этом со ссылкой на местных жителей пишет сетевое издание «Чита.ру», в редакцию которого перед Новым годом поступало множество обращений о стаях бездомных собак.

Трагедия произошла накануне. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Александр Осипов сказал, что едет в село Домна, где произошло ЧП.

Прокуратура ранее нашла нарушения закона со стороны администрации района. После этого руководство трижды объявляло конкурс на отлов бездомных животных, однако заявок не было. В итоге нашелся подрядчик, который в 2021 году смог отловить и стерилизовать 145 собак.