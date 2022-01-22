Дмитрий Козак примет участие 25 января в Париже в переговорах в «нормандском формате»

Советники лидеров «нормандской четверки» могут встретиться во вторник в Париже. Дату и место переговоров агентству «Интерфакс» назвал источник в администрации российского президента. По его словам представлять Москву будет замглавы администрации Дмитрий Козак. При этом руководитель офиса украинского президента назвал другую дату – 26 января, не уточнив место проведения встречи советников глав Франции, Германии, России и Украины.
2022-01-22T16:51:24+03:00
2022-01-22T17:07:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:51, 22 января 2022
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