В США биржевые индексы показали рекордное недельное падение с начала пандемии

Dow Jones потерял больше 5%, S&P500 и Nasdaq около 5,5 и 7,5 процентов соответственно, передает агентство Reuters. Причинами снижения рынка называют рекордно высокую инфляцию в стране и ожидание повышения ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы. Оно может произойти уже на следующей неделе.
2022-01-22T16:34:02+03:00
2022-01-22T16:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 22 января 2022
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