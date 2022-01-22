В США биржевые индексы показали рекордное недельное падение с начала пандемии

Dow Jones потерял больше 5%, S&P500 и Nasdaq около 5,5 и 7,5 процентов соответственно, передает агентство Reuters. Причинами снижения рынка называют рекордно высокую инфляцию в стране и ожидание повышения ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы. Оно может произойти уже на следующей неделе.