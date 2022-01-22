Талибы* отправились в Норвегию на переговоры

Стороны будут обсуждать, гуманитарную помощь Афганистану, политические, образовательные и экономические вопросы, сообщил представитель МИД Афганистана. Визит талибов* состоится по приглашению инициативе норвежского МИД. При этом в министерстве отметили, что визит не будет означать, что Норвегия признает временное правительство талибов*.
2022-01-22T16:02:37+03:00
2022-01-22T16:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 22 января 2022
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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