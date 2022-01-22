Талибы* отправились в Норвегию на переговоры

Стороны будут обсуждать, гуманитарную помощь Афганистану, политические, образовательные и экономические вопросы, сообщил представитель МИД Афганистана. Визит талибов* состоится по приглашению инициативе норвежского МИД. При этом в министерстве отметили, что визит не будет означать, что Норвегия признает временное правительство талибов*.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.