Упоминания национальности преступников в СМИ не является подстрекательством к ограничению прав

Правовое управление Госдумы считает сам запрет на упоминание спорным, сообщает ТАСС со ссылкой на текст распоряжения. Ранее парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, который содержит такой запрет. Помимо указания национальности, в нем требуется не упоминать религиозную принадлежности преступников.
2022-01-22T15:52:46+03:00
2022-01-22T15:52:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:52, 22 января 2022
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