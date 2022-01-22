Упоминания национальности преступников в СМИ не является подстрекательством к ограничению прав

Правовое управление Госдумы считает сам запрет на упоминание спорным, сообщает ТАСС со ссылкой на текст распоряжения. Ранее парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, который содержит такой запрет. Помимо указания национальности, в нем требуется не упоминать религиозную принадлежности преступников.