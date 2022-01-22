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15:23, 22 января 2022

Митрополит Иларион :в РПЦ не осталось сомнений в подлинности останков Николая II и членов его семьи

Тем не менее, для признания их подлинными необходимо соборное решение Церкви, заявил митрополит Иларион в эфир телеканала «Россия 24». По его словам, в прошлом году на заседании Синода был заслушан доклад СК, который проводил экспертизу останков. Если останки будут признаны подлинными, Церковь должна решить, будут ли они выставлены для поклонения или положены под спуд.


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