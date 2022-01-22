Россияне стали менее агрессивными в соцсетях за последние несколько лет, — исследование Brand Analytics

Доля агрессивных сообщений в русскоязычных соцмедиа сократилась с 5,53% в ноябре 2018 года до 5,14% за аналогичный период в 2021 году. Всего пользователи опубликовали 55 миллионов агрессивных сообщений. Мужчины, как и раньше, более «токсичные», чем женщины.

На долю мужчин приходится 68% агрессивных сообщений, что в два раза больше, чем среди женщин. Возрастные пики приходятся на 15, 21, 31-34 лет, после чего кривая агрессивности у мужчин с увеличением возраста плавно нисходит к минимальным значениям. А у женщин, как отметили исследователи, агрессия приобретает постоянный характер, начиная с 35 лет.

Источник фото: Brand Analytics