В Ростовской области отменили запрет на смех во время бракосочетания

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на сайт регионального управления ЗАГС. В пресс-службе пояснили, что учли общественное мнение. Постановление о запрете на смех вступило в силу 17 января. Начальник управления Ольга Исаенко сказала, что улыбаться допустимо, но ничего смешного в бракосочетании нет . Она отметила, что не знает ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться.
2022-01-22T13:35:17+03:00
2022-01-22T14:18:24+03:00
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13:35, 22 января 2022
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