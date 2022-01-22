В Ростовской области отменили запрет на смех во время бракосочетания

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на сайт регионального управления ЗАГС. В пресс-службе пояснили, что учли общественное мнение. Постановление о запрете на смех вступило в силу 17 января. Начальник управления Ольга Исаенко сказала, что улыбаться допустимо, но ничего смешного в бракосочетании нет . Она отметила, что не знает ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться.