Лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров в Женеве с главой МИД Сергеем Лавровым вновь предостерег Россию от вторжения.

Тем временем, США, по сведениям телеканала CNN, уведомили Украину о возможной эвакуации своих дипломатов из Киева. Их могут начать вывозить на следующей неделе. Накануне поздно вечером стало известно, что законопроект о санкциях против президента России Владимира Путина внесен в Палату представителей США. Документ содержит ограничения в отношении лично российского лидера, а также премьер-министра, глав МИД и Минобороны России, начальника Генштаба и других представителей военного руководства страны. Кроме того, санкции затрагивают газопровод «Северный поток-2». Ранее законопроект с аналогичными мерами был внесен в американский Сенат.