Уголовное дело возбудили из-за гибели 7-летней девочки под Читой, которую, предположительно, загрызли собаки

По данным следствия, в полицию поступило сообщение о том, что девочка пропала. Через полчаса её тело обнаружили на пустыре, на нём имеются следы нападения животных.
Как сообщают региональные СМИ, девочка возвращалась домой из музыкальной школы.
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По данным следствия, в полицию поступило сообщение о том, что девочка пропала. Через полчаса её тело обнаружили на пустыре, на нём имеются следы нападения животных.
Как сообщают региональные СМИ, девочка возвращалась домой из музыкальной школы.