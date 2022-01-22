Омбудсмен Татьяна Москалькова связалась с прокурором Чеченской республики после задержания Заремы Мусаевой

«И по телефону, и направила телеграмму — с просьбой провести проверку. Я попросила также связаться уполномоченного по правам человека в Нижнем Новгороде с семьей и выяснить обстоятельства», — сказала Москалькова в эфире «Эха».

Она отметила, что для доставки свидетеля из одного региона в другой нужно соблюсти ряд формальностей. По словам Москальковой, с 10 января вступил в силу закон, по которому допрос можно проводить онлайн.

Мусаева является женой судьи из Чечни, ее задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что «Семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей»».