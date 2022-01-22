В Пекин сегодня отправится первый самолет из Москвы с частью олимпийской делегации России

Как сообщили в компании «Аэрофлот», всего будет 20 специальных рейсов. Для минимизации возможных контактов спортсменов и членов делегации ОКР с другими пассажирами регистрация олимпийцев и другие предполетные процедуры будут проходить в выделенной зоне аэропорта Шереметьево. Также предусмотрена специальная схема рассадки на борту, передает ТАСС. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В российской делегации более 500 человек