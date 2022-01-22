В Пекин сегодня отправится первый самолет из Москвы с частью олимпийской делегации России

Как сообщили в компании «Аэрофлот», всего будет 20 специальных рейсов. Для минимизации возможных контактов спортсменов и членов делегации ОКР с другими пассажирами регистрация олимпийцев и другие предполетные процедуры будут проходить в выделенной зоне аэропорта Шереметьево. Также предусмотрена специальная схема рассадки на борту, передает ТАСС. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В российской делегации более 500 человек
2022-01-22T12:08:57+03:00
2022-01-22T13:27:03+03:00
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12:08, 22 января 2022
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