Роскосмос: Отказ в выдаче американской визы ставит под вопрос безопасность полета космонавта

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал это опасным прецедентом для сотрудничества на МКС. По его словам, России никогда не приходила в голову идея отказать в визе астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету. Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на Международную космическую станцию весной 2023 года. Такую подготовку, связанную, в том числе с изучением американского сегмента МКС, проходят все российские космонавты.