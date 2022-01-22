На Кубани арестовали блогера по делам об убийстве и ранении полицейских

Первомайский районный суд Краснодара арестовал на время предварительного следствия жителя Темрюкского района по обвинению в убийстве мужчины и ранении сотрудников полиции. В СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что в ходе следствия вину обвиняемый признал.

44-летний мужчина был задержан во взаимодействии с сотрудникам ФСБ и полиции в Краснодаре. Задержанный — Алексей Щетинин — известен по своим публикациям в соцсети TikTok. В декабре 2020 года фигурант проник в жилой дом, застрелил мужчину и похитил ювелирные украшения. Затем, по версии следствия, в апреле 2021 года тот же подозреваемый в селе под Анапой ранил полицейских, которые пытались проверить у него документы.