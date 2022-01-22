Генсек ООН заявил, что в Африке медленно приходит процесс вакцинации

«Вместо того чтобы вирус распространялся как лесной пожар, нам нужны вакцины, которые распространялись бы как лесной пожар», — написал Гутерриш в Twitter, добавив, что уровень вакцинации в странах с высоким уровнем дохода выше в 7 раз.
2022-01-22T10:55:30+03:00
2022-01-22T11:28:14+03:00
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10:55, 22 января 2022
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