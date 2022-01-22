Минобороны ФРГ: Германия передаст Украине мобильный госпиталь, поставки оружия не решат конфликт

Об этом заявила глава Кристине Ламбрехт в интервью, которое опубликовано в субботу в газете «Вельт ам зонтаг».

«Я понимаю желание поддержать Украину, именно это мы делаем. В феврале будет передан полевой госпиталь, на который Германия выделила 5,3 млн евро. Также мы поставили аппараты искусственной вентиляции легких, лечим раненых солдат в наших госпиталях. Это значит, что мы на стороне Киева», — сказала она.

По словам главы, поставки оружия в данный момент бесполезны — таково единое мнение федерального правительства. Нужно сделать все возможное для дислокации конфликта. Германия вопреки требованиям украинской стороны неоднократно заявляла, что не будет продавать Киеву летальное оружие.